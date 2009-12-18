Ющенко на Вінниччині відвідав дитячі будинки сімейного типу

У с.Селище Тиврівського району Вінницької області Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав дитячі будинки сімейного типу родин КОВАЛІВ та ЮРЧАКІВ, які виховують відповідно 11 та 7 дітей.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО поспілкувався з родинами, оглянув їхні будинки та вручив дітям подарунки до Дня Святого Миколая - комп`ютери та солодощі.

Глава держави наголосив, що турбота про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - серед пріоритетів його політики.

Він висловив переконання, що сімейне виховання та турбота про своїх дітей – це традиційні сімейні цінності української нації.

*** Сергій та Ольга ЮРЧАКИ виховують двох рідних та п’ятьох усиновлених дітей віком від 4 до 18-ти років. Подружжя КОВАЛІВ виховує двох рідних та дев’ятьох прийомних дітей віком від 5 до 14 років.