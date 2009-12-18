В селі на Херсонщині від обмороження померла жінка

У селі Киселівка Херсонської області, яке розташоване вздовж траси Херсон-Миколаїв у безпосередній близькості від місця, де в сніжному заторі опинилися сотні машин, від обмороження померла 53-річна жінка.

Як повідомило УНІАН джерело в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, ця смерть ніяк не пов`язана з ситуацією на трасі, а є поодиноким випадком.

За інформацією міліції, загибла три тижні тому приїхала до Киселівки з Артемівська Донецької області і проживала весь цей час у залишеному будинку на околиці села.

В Управлінні ОДА також відзначили, що жінку було знайдено 17 грудня. Попередній діагноз – «обмороження», проте остаточна причина і обставини смерті будуть відомі після експертизи і слідчих процедур.

На даний момент труп знаходиться в гаражі сільради, оскільки заноси на дорогах перешкоджають відправці тіла загиблої на експертизу.