Видатки на онкохворих дітей за кордоном збільшено на 22 млн. грн.

Голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (щодо збільшення видатків на лікування громадян за кордоном).

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам, повідомили у прес-службі В.ЛИТВИНА.

Відповідний законопроект В.ЛИТВИН вніс на розгляд парламенту у зв`язку з численними зверненнями громадян. Закон підтримали 389 народних депутатів.

В.ЛИТВИН вважає, що даний закон має врегулювати критичну ситуацію стосовно лікування онкохворих дітей за кордоном.

Він висловив вдячність “і парламенту, і Кабінету міністрів, які погодилися підтримати мою ініціативу щодо врятування важкохворих діток”. Він сподівається, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО “не зволікатиме і негайно підпише закон, від якого залежить життя дітей».

За словами В.ЛИТВИНА, у державному бюджеті на 2009 рік Міністерству охорони здоров’я на цю мету було передбачено 7,9 млн. грн. (при загальній потребі в поточному році 30 млн. грн.). За його словами, ці бюджетні кошти використані у повному обсязі.

За даними МОЗ, сьогодні 49 пацієнтів, з них 25 дітей, потребують проведення термінового за життєвими показниками лікування за кордоном.

Голова ВР наголосив, що «до державного бюджету внесені зміни, відповідно до яких на проведення операцій хворим дітям, які потребують трансплантації кісткового мозку і знаходяться на черзі в Міністерстві охорони здоров’я, направлено 22 млн. грн.».

Як сказав В.ЛИТВИН, джерелом покриття таких додаткових видатків бюджету визначено відповідне збільшення показників надходжень до державного бюджету від вивізного мита, оскільки за 11 місяців поточного року перевиконано річний план надходжень цього податку до загального фонду державного бюджету на 90,3 млн. грн.