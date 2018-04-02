Як виховати лідера?

Хто з батьків не хоче, щоб дитина в майбутньому стала успішним підприємцем або керівником?! З дитинства бабусі і дідусі водять діточок на всілякі розвиваючі гуртки, а батьки наймають репетиторів і беруть приватних спортивних тренерів. На батьківських зборах в школі викладачів просять про індивідуальний підхід до кожного учня. Все перебудовується під дитину - батьківське життя, навчальна програма, сімейний устрій. Упевненість у своїх силах дитина черпає шляхом швидкого підключення родичів до всіх своїх проблем. Конфлікт в школі з однокласниками – мама або тато за першою скаргою мчаться в школу залагоджувати, мирити, журити кривдника.

А в результаті розвитку такої індивідуальності ми одержуємо розвиненого егоїста. Унікального одинака з повною відсутністю навиків ефективного спілкування і уміння взаємодіяти з іншими.

Проблема в тому, що керівник повинен володіти не тільки високим рівнем освіти, але й певними рисами вдачі. У наших шкільних програмах немає уроків, що виховують дух, завзятість, витривалість, здатність всім колективом досягати поставленої мети!

Яка навчальна система визнана найефективнішою для виховання керівників?

Англійська освіта вважається однією з кращих в світі. Школи ось вже 180 років успішно утілюють в життя ідею Томаса Арнольда. Головне для учня формування характеру!

Цілі навчання мають наступну пріоритетність:

Моральні принципи

Джентльменська поведінка

Розумові здібності (Зверніть увагу! На останньому місці!)

Чим формується характер і зміцнюється здоров`я?

Спортом. Ніяких індивідуальних видів типу гімнастики, атлетики! Тільки командні ігри. Всі гравці об`єднані однією ідеєю. Здорове суперництво розвиває «командний дух» і вірність «своїм». Результат не персональний, а загальний. Не окремі «зірки» в команді, а «зоряна команда»! Одинак не виживе в місиві боротьби – тільки кругова підтримка приведе до перемоги.

Індивідуальність виявляється лише в правильно відведеній ролі в грі з урахуванням сильних якостей. Оптимальна розстановка гравців, аналіз слабких сторін, вибудовування захисту гарантує практичні навики «2 в 1» як керівника, так і прекрасного виконавця.

Ухвалення правил гри, дисципліна лягають в основу формування моральних принципів і «джентльменської поведінки». А спортивна етика, «чесна гра» є мірилом порядності. Хороший гравець в шкільній команді набуває задатків керівника в будь-якій галузі!

Для гарту духу ще необхідна ізоляція від зовнішнього світу, сім`ї за стінами школи. Тільки мешкання в інтернаті дає можливість грунтовно дізнатися один одного, здружитися, навчитися самостійно вирішувати конфлікти. Спартанські умови життя (холод і голод) виховують такі цінні якості характеру, як витривалість і самовладання.

Тільки у сукупності строгого побуту і гри в команді, відточується заготовка характеру майбутнього керівника. Подальше різьблення і шліфовка за інститутом.

Багато батьків туманно представляють якості боса, якого хочуть виростити. Це уміння працювати з інформацією і спілкуватися з людьми, ставити себе на місце іншого, щоб знати, що можна вимагати від даної людини. Створювати атмосферу, сприяючу успіху, вести до мети колектив, бути відповідальним, наполегливим і заражати енергією співробітників.

Як ви виховуєте свою дитину? Як готуєте її до майбутньої участі в суспільному і культурному житті? Чи будуть ті якості, які ви зараз виховуєте в дитині, необхідними їй, коли вона подорослішає? Якщо так, продовжуйте в тому ж дусі.

Готуйте дитину до майбутньому, про яке ви для неї мрієте!

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