Донецьк: перехожий врятував із замету 5-річну дівчинку

У Донецьку перехожий врятував 5-річну дівчинку, яка провалилася в замет й не могла самостійно з нього вибратися.

Як пише газета «Донецкие новости», 23-річний житель Донецька почув, як із замету лунає плач і прохання про допомогу. Коли чоловік підійшов ближче, то побачив маленьку дівчинку, яку майже повністю засипало снігом. Дівчинка розповіла, що живе неподалік, у приватному секторі. За словами дитини, батьки відпустили її погратися у дворі, вона хотіла вийти на вулицю, а дістатися назад додому вже не змогла. Чоловік відніс дитину додому.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня на території Донецької області випала декадна норма снігу. Через сильний снігопад у області оголошено надзвичайну ситуацію регіонального масштабу. В регіоні другу добу ліквідовують наслідки негоди.