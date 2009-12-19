Донеччина: пандемічний грип підтверджено вже у 216 хворих

В Донецькій області пандемічний грип A/H1N1 на сьогодні підтверджено вже у 216 хворих. (Вчора дана форма грипу була підтверджена у 181 особи)

Як повідомили УНІАН в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, в регіоні продовжуються посилені протиепідемічні, санітарно-гігієнічні й дезинфекційні заходи в дитячих, навчальних і оздоровчих закладах, а також в установах соціального обслуговування населення і лікарнях, з метою запобігання занесенню і розповсюдження пандемічного грипу.

Здійснюється постійний контроль за виконанням протиепідемічних заходів на об`єктах епідемічного ризику.

В цілому, характеризуючи ситуацію із захворюваністю грипом і ГРВІ в регіоні, в облСЕС зазначили, що вона залишається напруженою. Так, минулої доби було зареєстровано 10 тис. 503 звернень по медичну допомогу хворих на грип, респіраторні інфекції та їх ускладнення. З 21 грудня продовжено карантин у всіх навчальних закладах регіону.

З початку моніторингу (з 30.10.09 р.) загальна кількість хворих становила 249 тис. 125 випадків, зокрема дітей до 18 років – 130 тис. 497 (52,4%), стаціонарне лікування одержали 12 тис. 849 хворих, з них виписано після одужання – 11 тис. 584 осіб.

За інформацією обласної санепідемстанції, з початку епідперіоду в області з діагнозом «пневмонія» померло 49 осіб, зокрема четверо дітей.