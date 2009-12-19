Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» до дня Святого Миколи передав дітям-сиротам допомогу на 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Розвиток України», загальний бюджет нинішньої добродійної акції становив 5 млн. грн., із них на 1 млн. грн. було придбано подарунки, а на 4 млн. грн. надано матеріальну допомогу 141 дитячій і лікувально-профілактичній установі.

Грошові кошти отримали 18 дитячих лікарень, 10 санаторіїв, 5 будинків дитини, 62 інтернати, 10 дитячих будинків, 18 дитячих будинків сімейного типу, 1 дитяча виправна установа, 3 дитячих будинки для інвалідів, 12 притулків.

Допомогу також надано «Дитячому фонду» й оздоровчому центру «Смарагдове місто».

Для дітей на ці кошти буде придбано: комплекти меблів для класних кімнат і дитячих спалень; м`які меблі для ігрових кімнат; телевізори; обладнання для майстерень; швейні машини; водонагрівачі; пральні (промислові) машини; тренажери для спортивних класів; медичне обладнання; обладнання для стоматологічних кабінетів; бактерицидні лампи; кварцові лампи; обладнання для спортивних майданчиків; холодильники; м`який інвентар; інгалятори ультразвукові "Вулкан-1", нейбулайзер, апарат УВЧ-66, комп`ютер із протоколами розшифровки дитячих захворювань, ультразвукові апарати, електрокардіологи, мікроскопи.

Також для сиріт, які навчаються у вузах Донецької області, придбано зимове взуття.

У прес-службі зазначили, що цього року разом із президентом ФК «Шахтар» Р.АХМЕТОВИМ і композитором Ігорем КРУТИМ в організації акції взяли участь також футбольний клуб «Шахтар» і стадіон «Донбас Арена».

Для 18 тисяч дітей подарунки вже доставлено до всіх установ. Це - фруктові набори й соки – для найменших, цукерки – для дітей старше 3 років, і гігієнічні набори - для підлітків.

ДОВІДКА УНІАН. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного й сталого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження й розвиток української культури.

Напрямки діяльності: сучасна освіта й виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.