Херсонщина: у 5 районах і обласному центрі оголошено карантин

У п’яти районах Херсонський області та місті Херсон з 21 грудня оголошено карантин.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, таке рішення було прийнято сьогодні на засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії.

Як зазначалося на засіданні, на території окремих адміністративно-територіальних одиниць області зараз спостерігається зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, епідемічний поріг перевищено у місті Херсон, Білозерському, Високопільському, Генічеському, Нововоронцовському та Скадовському районах. З огляду складу епідемічну ситуацію у цих районах та обласному центрі введено додаткові обмежувальні заходи.

Комісія зобов’язала голів районних державних адміністрацій, міських голів міст обласного значення, управління освіти і науки ОДА на територіях, де перевищено епідемічний поріг, з 21 по 30 грудня призупинити навчальний процес в усіх навчальних закладах освіти, за винятком дитячих дошкільних та інших закладів закритого типу, враховуючи, що у подальшому учні будуть знаходитися на зимових канікулах.

Крім того, у прес-службі мерії Херсона повідомили, що цього тижня епідемічна ситуація із захворюваністю жителів міста на грип та ГРВІ значно погіршилась, кількість хворих, порівняно з попереднім тижнем, зросла у 2,5 рази. Епідпороговий показник перевищено на 43%. Найбільше серед хворих дітей – 73,8%, з яких 48,2% - учні шкіл.