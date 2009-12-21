У Криму на карантин закрито 117 шкіл
08:29, 21 грудня 2009Країна
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У Криму на карантин закрито 117 із 580 загальноосвітніх шкіл.
Як повідомили УНІАН у кримській СЕС, «акцент йде по Євпаторійському і Бахчисарайському регіонах. Введені обмежувальні заходи».
Школи Євпаторії від сьогодні закрили на тижневий карантин через гострі респіраторні вірусні інфекції. «Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», - повідомила телефоном УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА. «Закриті школи, секції, гуртки. Дитячі садочки працюють, там захворюваність менше, ніж у школах», - сказала О.ГАРМАШОВА.
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