У Криму на карантин закрито 117 шкіл

У Криму на карантин закрито 117 із 580 загальноосвітніх шкіл.

Як повідомили УНІАН у кримській СЕС, «акцент йде по Євпаторійському і Бахчисарайському регіонах. Введені обмежувальні заходи».

Школи Євпаторії від сьогодні закрили на тижневий карантин через гострі респіраторні вірусні інфекції. «Таке рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», - повідомила телефоном УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА. «Закриті школи, секції, гуртки. Дитячі садочки працюють, там захворюваність менше, ніж у школах», - сказала О.ГАРМАШОВА.