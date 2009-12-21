У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров`я ОДА.

Крім того, 34 особи перебувають у стаціонарних відділеннях 12 міст і районів області з діагнозом «обмороження і переохолодження».