У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб
08:41, 21 грудня 2009Країна
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34 особи - у стаціонарах
У Донецькій області від переохолодження загинули 7 осіб.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на дані Головного управління охорони здоров`я ОДА.
Крім того, 34 особи перебувають у стаціонарних відділеннях 12 міст і районів області з діагнозом «обмороження і переохолодження».
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