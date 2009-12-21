Севастополь: карантин у школах і вишах продовжено до 25 грудня

У Севастополі до 25 грудня продовжено карантин у школах, вишах і дитячих садках.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні міської надзвичайної протиепідемічної комісії.

Комісія ухвалила рішення про продовження до 25 грудня карантину в загальноосвітніх учбових закладах усіх типів, в установах профтехосвіти, у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації, а також у позашкільних учбових закладах міста.

Крім того, передбачені заходи з посилення вимог до виконання протиепідемічного режиму в школах-інтернатах, дошкільних учбових установах і дитячих будинках.

На засіданні комісії розглядалася епідемічна ситуація в місті. Зокрема, зазначалося, що від дня проведення щоденного моніторингу (з 30 листопада) на грип і ГРВІ захворіли 19 тисяч 997 осіб, зокрема на грип - 401 особа. Інтенсивний показник на 10 тисяч населення становив 139,8, перевищення епідпорогу становить 39,8%. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність зросла на 36,9%, причому 61,3% серед хворих становлять діти.

Також на засіданні комісії повідомлялося, що на сьогодні в Севастополі проти грипу щеплено 2 тисячі 321 особу, зокрема за кошти місцевого бюджету – 1 тисячу 531. З числа прищеплених 84,1% становлять особи з групи ризику. З моменту початку щоденного моніторингу в місті зареєстровано 5 летальних випадків.

Як повідомляв УНІАН, карантин у Севастополі був оголошений з 11 по 20 грудня.