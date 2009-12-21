Шампанське корисне для здоров'я

Вже за два тижні вся країна збереться біля своїх телевізорів і наповнить келихи шампанським. Ця традиція не міняється вже декілька десятиліть. Тепер ще і з`ясувалося, що іскристі вина добре впливають на серце.

Група учених з університету Рідінга, Великобританія, з`ясувала, що в шампанському міститься поліфенол, рослинний хімікат, що розширює кров`яні судини і зменшує напругу в серці і в мозку.

"Ми з`ясували, що пара келихів шампанського в день благотворного впливає на стінки кровоносних судин, що знижує ризик захворювання серця", - сказав керівник дослідження доктор Джеремі Спенсер.

Причому, на думку дослідників, це стосується не тільки до хорошого дорогого шампанського, але й до дешевого. Поліфенол підвищує рівень окислу азоту в крові, що приводить до розширення судин.

З наступаючим Вас!

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