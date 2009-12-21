Вітамін С підвищує ризик розвитку вікової катаракти

Жінки, що приймають великі дози вітаміну С, збільшують ризик розвитку у них вікової катаракти.

Більш як 8 років учені з Каролінського інституту (Швеція) спостерігали за 24 600 дорослих жінок. Результати показали, що ті випробовувані, хто регулярно або періодично споживав харчові добавки, що містили 1000 міліграм вітаміну С в одній дозі, на 25% частіше вимушені були видаляти вікову катаракту.

Ті ж, хто приймав велику кількість впродовж десяти років і довше, або пив вітамінні добавки у віці 65 років і старше, або суміщав прийом аскорбінки із заступниками гормонів і кортикостероїдами, піддавалися ще більшому ризику виникнення офтальмологічного захворювання.

При цьому дослідники відзначають, що такий ефект має тільки аскорбінка в харчових добавках, а вітамін С, який жінки одержують з овочів і фруктів, ніяк не впливає на розвиток катаракти.

science.compulenta.ru