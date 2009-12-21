Сенат США затвердить реформу охорони здоров'я

Президентові Обамі вдалося зібрати необхідну більшість у сенаті для затвердження пакету законопроектів, що реформують систему охорони здоров`я в США, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Консервативно настроєний демократ Бен Нелсон погодився підтримати реформу в обмін на заборону федерального фінансування абортів і додаткові асигнування до бюджету його штату Небраска.

Законопроект, який демократи сподіваються провести через конгрес до Різдва, дасть доступ мільйонам американців, які не мають медичного страхування, до федеральних коштів для оплати лікування і ліків.

Проте із законопроекту були вилучені положення про введення державної служби охорони здоров`я.