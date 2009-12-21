Зелений чай долає депресію

Зелений чай на додаток до своїх численних цілющих властивостей ще й успішно знімає симптоми депресії у людей "за сімдесят". Такий результат дали дослідження, проведені групою фахівців японського Університету Тохоку.

На думку дослідників, заспокійливий вплив на мозок людини має амінокислота теанін, що міститься в зеленому чаї. Теанін часто називають також "хімікатом доброго настрою". Зеленому чаю приписують й інші корисні властивості - наприклад, зниження тиску і пригальмування процесів, що спричиняють розвиток ракових захворювань. Кава або чорний чай такого ефекту не мають, запевняють японські експерти.

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