Чи міцний у тебе імунітет? Тест

Цей тест, розробили німецькі учені з Інституту загальної і клінічної патології. Він допоможеи визначити можливості вашої імунної системи, а, у разі потреби, провести корегування звичного способу життя. Для цього вам необхідно відповісти на запропоновані запитання і підрахувати набрані бали, після чого ви зможете ознайомитися з думкою фахівців з приводу стану вашої імунної системи.

1. Чи доводилося вам почуватися розбитим навіть, якщо напередодні ви вчасно лягли спати?

- таке трапляється рідко – 2 бали;

- це відбувається регулярно – 5 балів;

- це постійне відчуття – 9 балів.

2. Чи часто вам доводиться «перехоплювати» їжу «на ходу» або ж сидіти на низькокалорійній дієті?

- ні, це не для мене – 0 балів;

- так, таке періодично трапляється – 2 бали;

- так, на жаль – 8 балів.

3. Вам складно вислуховувати тривалі розмови, або уловлювати хід дискусії?

- однозначно – 10 балів;

- таке трапляється – 5 балів;

- таке відбувається у виняткових випадках – 0 балів.

4. На вас негативно впливають будь-які погодні зміни, вдень у вас присутнє єдине бажання скоріше дістатися до ліжка, ви постійно позіхаєте?

- так, таке трапляється досить часто – 9 балів;

- таке іноді спостерігається – 6 балів;

- ні, такого не відбувається, або ж дуже рідко – 0 балів.

5. Чи приймаєте ви якісь лікарські препарати?

- так, на жаль, мені доводиться робити це щоденно – 8 балів;

- іноді доводиться – 4 бали;

- рідко, практично ніколи цього не роблю – 0 балів.

6. У вас не виникає бажання виходити з удома без особливої потреби, ви не приймаєте запрошень в гості, перебуваєте у загальмованому стані?

- про, це постійний мій стан – 10 балів;

- так, таке іноді відбувається – 5 балів;

- ні, це трапляється дуже рідко - 0 балів.

7. Чи надовго у вас затягується кашель при захворюваннях?

- так, це тривалий процес – 7 балів;

- всяке трапляється – 5 балів;

- ні, такого не відбувається – 0 балів.

8. Чи легко вам підхопити нежить?

- дуже легко – 10 балів;

- все залежить від обставин – 5 балів;

- ні, ним я практично не страждаю – 0 балів.

9. Чи займаєтеся ви спортом?

- звичайно, роблю це регулярно – 0 балів;

- трапляється час від часу – 3 бали;

- ні, це не для мене – 10 балів.

10. Чи відрізняється ваша шкіра сухістю і лущенням?

- так, на жаль – 10 балів;

- таке відбувається іноді – 5 балів;

Якщо сума набраних вами балів не перевищує тридцяти одного, то вас можна привітати, оскільки ваш імунітет вирізняється стабільністю і на нього цілком можна покластися. Навіть в тому випадку, якщо в зимову пору року вам і доведеться зіткнутися з ГРВІ, то швидше за все, захворювання пройде швидко і в легкій формі, без ускладнень.

Якщо ж результат склав від тридцяти двох до шістдесяти одного балу, то вам слід дотримуватися обережності, оскільки імунітет у небезпеці, хоча на даному етапі він поки функціонує непогано. Проте, вже зараз слід вжити відповідні заходи з його зміцнення. Прагніть вести здоровий спосіб життя, харчуйтеся правильно і більше часу проводьте на свіжому повітрі. Також, рекомендується прийом вітамінних і загальнозміцнюючих засобів, це можуть бути свіжовичавлені соки, відвар шипшини, настоянки елеутерокока, женьшеня.

Сума набраних вами балів склала від шістдесяти двох до дев`яноста балів? Тут можна сказати тільки одне, що ваша імунна система залишає бажати кращого, а в результаті вам часто доводиться стикатися з нездужаннями різного плану. Допомогти собі ви можете лише в тому випадку, якщо грунтовно переглянете свій режим харчування, збільшите час, відведений на сон, відмовитеся від прийому алкогольних напоїв і від куріння, а також почнете загартовуватися та займатися фізкультурою. Не будуть також зайвими відвідини імунолога, отоларинголога і терапевта.

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