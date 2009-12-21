Культурне життя рятує чоловіків від депресії

Чоловіки, які цікавляться мистецтвом і духовними цінностями, значно рідше піддаються депресії, стверджують норвезькі вчені. Про це пише The Daily Telegraph.

У дослідженні співробітників Норвезького інституту науки і технологій взяли участь близько 50 тисяч осіб. Як приклад вчені називають захоплення музикою, театром, малюванням та іншими видами мистецтва, як в активній формі, так і в творчій. Це сприяє соціалізації чоловіка, розширенню кругозору та залучення до громадського життя, що в кінцевому підсумку спричиняє зменшення ризику появи психічних розладів.

Вчені стверджують, що подібні інтереси впливають на настрій людей значно більше, ніж хороший достаток і квартира.

Аналогічного зв`язку між схильністю до депресій і культурним життям у жінок вчені знайти не змогли, однак встановили, що культурна освіченість позитивно впливає на настрій як чоловіків, так і жінок.

Lenta.ru