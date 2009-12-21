Естонія: Безробітні одержуватимуть ліки безкоштовно

Безробітні протягом півроку зможуть одержувати ліки безкоштовно. Естонський союз виробників ліків склав список із 150-ти важливих рецептурних препаратів, за які офіційним безробітним не доведеться платити. Ліки відпускатимуться в 18-ти аптеках Естонії.

Проект, який розрахований на 6 місяців (до кінця червня), допоможе безробітним пережити майбутній період підвищеної захворюваності.

Компенсувати вартість медикаментів безробітним погодилися 10 підприємств-виробників. Зараз в списку всього 150 ліків, у тому числі і від хвороб серцево-судинної системи і астми, надалі перелік поповнюватиметься.

Ініціатива Союзу виробників ліків – це відповідь на нещодавній заклик міністра соціальних справ Ханно Певкура знайти додаткові можливості для допомоги безробітним. За словами міністра, зараз кількість зареєстрованих безробітних становить близько 85 тисяч, реально ж їх близько 100 тисяч.

Представники союзу виробників ліків припускають, що подібна 6-місячна кампанія обійдеться приблизно в 15 мільйонів крон.

pharmvestnik.ru