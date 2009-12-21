Ситуація на залізниці, в портах і аеропортах стабілізувалася

Ситуація на залізниці, в портах і аеропортах України стабілізувалася.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку.

Зокрема, на залізниці відновлено графік руху пасажирських і вантажних поїздів. Цілодобово працює близько ста одиниць снігоочищувальної техніки. У місцях дислокації військових підрозділів Держспецтрансслужби впродовж останньої доби ведуться роботи з ліквідації наслідків стихії. Задіяно близько 45 одиниць техніки і 350 осіб особового складу.

За даними міністерства, морські торгові порти функціонують у звичайному режимі, аеропорти України – повернулися до розкладу.

Згідно з повідомленням, незважаючи на певні обмеження руху, через складні метеорологічні умови майже по всій Україні проїзд на автодорогах загального користування забезпечено. Залишаються певні ускладнення в Одеській, Луганській та Миколаївській областях, пов`язані з коливанням температури повітря.

Водночас, враховуючи те, що несприятливі погодні умови зберігаються, оперативний штаб Мінтрансу задіяв усі сили для ліквідації наслідків негоди, наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінтрансу, станом на ранок 21 грудня 28 поїздів слідували із затримкою, також через негоду не працювали аеропорти в містах Сєверодонецку й Миколаєві, не працювали порт Білгород-Дністровський. З обмеженням працювали порти Іллічівськ, Одеса, Скадовськ, «Южний».