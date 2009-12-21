Чим корисна квашена капуста?

Колись в Давньому Римі капусту подавали патриціям після розкішних обідів як вишукані ласощі. Стародавні історики Катон і Пліній, лікарі Діоскорид, Гален і Авіценна співали цьому овочу захоплені дифірамби. Цю похвалу капусті віддають зовсім недарма. Вживання капусти зміцнює організм, підсилює стійкість до багатьох захворювань, усуває безсоння і головні болі. Сучасні учені пояснюють це тим, що вона містить майже весь набір вітамінів, і зокрема противиразковий вітамін U, фітонциди, ферменти, солі калія, кальцію, фосфору, сірі, заліза, йоду.

Клітковина капусти покращує моторну діяльність кишечника і робить позитивний вплив на розвиток корисної кишкової мікрофлори. Крім того, клітковина сприяє виведенню з організму шлаків і холестерину, що запобігає атеросклерозу.

«Санітар кишечника» - так називають квашену капусту, бо у ній містяться молочна і оцетова кислоти, що пригнічують розвиток гнильних бактерій. З капусти в розсіл переходить багато корисних речовин, тому його використовують як дієтичний продукт з цілющими властивостями. Його п`ють для поліпшення апетиту, при хворобах печінки, хронічних запорах, геморої.

Широко відоме вживання розсолу при похмільному синдромі. Народна мудрість каже: «З`їж капусту перед питвом - не сп`янієш, з`їси після - розженеш хміль».

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