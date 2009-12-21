У Польщі жертвами морозів стали вже понад 70 осіб
16:16, 21 грудня 2009Країна
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Більшість з них бездомні та напідпитку
Кількість жертв морозу в Польщі зросла з початку грудня до 72 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, лише за останні вихідні в країні від переохолодження померли 42 особи, більшість з яких бездомні та люди, що перебували під впливом алкоголю.
За даними польської влади, центри для утримання бездомних у Польщі переповнені.
Експерти зазначають, що частина бездомних споживає алкоголь для зігрівання організму, який насправді призводить до швидшого його переохолодження.
Крім цього, нетверезих бездомних часто неохоче приймають у центри перебування або взагалі не допускають до приміщень, оскільки це забороняють їх правила.
Поліція закликає поляків звертати увагу на бездомних та п’яних людей на вулиці.
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