У Польщі жертвами морозів стали вже понад 70 осіб

Кількість жертв морозу в Польщі зросла з початку грудня до 72 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, лише за останні вихідні в країні від переохолодження померли 42 особи, більшість з яких бездомні та люди, що перебували під впливом алкоголю.

За даними польської влади, центри для утримання бездомних у Польщі переповнені.

Експерти зазначають, що частина бездомних споживає алкоголь для зігрівання організму, який насправді призводить до швидшого його переохолодження.

Крім цього, нетверезих бездомних часто неохоче приймають у центри перебування або взагалі не допускають до приміщень, оскільки це забороняють їх правила.

Поліція закликає поляків звертати увагу на бездомних та п’яних людей на вулиці.