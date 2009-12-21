У Донецькій області грип A/H1N1 підтверджено вже у 234 хворих

У Донецькій області пандемічний варіант грипу A/H1N1 на сьогодні підтверджено вже у 234 хворих. (На 18 грудня дана форма грипу була підтверджена у 216 осіб).

Як повідомили УНІАН у Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції, в регіоні продовжуються посилені протиепідемічні, санітарно-гігієнічні і дезинфекційні заходи у дитячих, учбових і оздоровчих установах, а також установах соціального обслуговування населення і лікарнях з метою запобігання занесенню і розповсюдження пандемічного грипу.

Здійснюється постійний контроль за виконанням протиепідемічних заходів на об`єктах епідемічного ризику.

З 21 грудня постановою в.о. головного державного санітарного лікаря Донецької області Лариси ГУСЄВОЇ, щоб уникнути поширення захворюваності учнів на грип і ГРВІ, введені позачергові канікули в усіх учбово-виховних установах області.