Учені довели корисність розмірковування вголос

Іспанські учені довели, що розмірковування вголос допомагає успішніше розв’язувати поставлені завдання. Стаття дослідників з`явилася в журналі Electronic Journal of Research in Educational Psychology, а її короткий виклад наводиться у прес-релізі Університету Гранади (UGR), співробітники якого брали участь у роботі, передає Лента.ру.

У рамках дослідження учених цікавила наукова діяльність старшокурсників UGR. Учасники експерименту були ізольовані один від одного, а їх поведінка записувалася на відеокамеру. Під час досліду учені просили добровольців розв’язувати завдання спочатку мовчки, а потім розмірковуючи вголос.

У результаті, дослідникам вдалося встановити, що, міркуючи вголос, добровольці не тільки розв’язували швидше, але й справлялися з більш складними завданнями. Окрім цього, додаткове зростання ефективності спостерігалося, коли студентам дозволяли користуватися графічним зображенням інформації.

Дослідники сподіваються, що їх результати допоможуть у створенні ефективних механізмів мислення і розв’язання конкретних прикладних завдань. Зокрема, учені підкреслюють, що наведення завдання у зручному вигляді (графічному і звуковому, в даному випадку) є ключовим чинником його розв’язання.