Як добре виспатися і не клювати носом весь день

Стара, як світ, істина – щоб не клювати носом увесь день, треба добре висипатися. Що для цього потрібно? Перед сном – склянка теплого молока з ложкою меду, теплий, але не гарячий душ, ніяких ужастиків, сварок або обговорення робочих проблем – словом, всього того, що може вивести нас з душевної рівноваги. Ще - ліжко з достатньо жорсткою поверхнею, легка ковдра (часто до порушень сну призводить перегрів). Оптимальна температура для спальні – 16-18 градусів, так що незадовго до сну слід добре провітрити кімнату або просто залишити на ніч відчиненою кватирку. Хорошому сну заважає і дуже сухе повітря. В цьому випадку незамінним помічником виявиться іонізатор, навіть найменший. Як варіант – прикрити на ніч батареї мокрим простирадлом або рушником.

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