Кому протипоказано їсти квашену капусту

Вживання квашеної капусти протипоказане при панкреатиті, після хірургічних операцій на черевній порожнині та грудній клітці.

Не рекомендується їсти свіжу белоголовкову капусту при захворюваннях щитовидної залози, при особливо сильних загостреннях виразкової хвороби шлунку і дванадцятипалої кишки, при шлунково-кишкових кровотечах.

З обережністю слід вживати квашену капусту хворим з гострим ентероколітом, який супроводжується проносом, при виразковій хворобі, гастриті та панкреатиті

Сік белоголовкової капусти не варто пити при підвищеній кислотності шлункового соку (стимулює секрецію шлункових залоз), симптомах «роздратованого шлунку».

Велика кількість квашеної капусти через вміст куховарської солі шкодить гіпертонікам, людям із захворюваннями нирок і печінки. Для таких хворих капусту необхідно відмивати від розсолу або заквашувати з мінімальною кількістю солі - 10 г на 1 кг капусти.

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