Феномен львівського села: за 100 років жодного хворого

Феноменом Салашківської сільської школи у Львівській області, де за сто років її існування ніхто не хворів на грип або застудами, жодного разу не було карантину, зацікавилися українські епідеміологи. Дізналися про цю школі випадково через протест директора Галини Андрушко, яка виступила проти рішення Кабміну про введення всезагального карантину в середніх і вищих навчальних заклади через грип. Тоді, в середині листопада країну охопив страх через невідомий смертельний вірус, що розповсюджувався у західних областях України. Спорожніли вулиці міст, жителі одягли марлеві пов`язки, штурмували аптеки. У райцентрі Яворів, що в 3 кілометрах від села Салашки з надзвичайною школою, захворіло майже 10 тисяч жителів, а тут в сосновому бору біля україно-польського кордону тиша і спокій - жодного хворого.

"Усі сто учнів першого-дев`ятих класів здорові, а тут приходить вказівка закрити школу, надіти маски і сидіти вдома. Ну як тут не обуритися, - розповідає директор Галина Андрушко. - Тому і звернулася вперше до Києва, сказала, що карантин треба вводити там, де вирує епідемія, проте мені коротко відповіли - виконуй накази. Ось і просиділи вдома три тижні діти без толку".

"Село Салашки невелике - 200 дворів, але ніхто тут не скаржиться на здоров`я. У фельдшерсько-акушерський пункт звертаються лише жінки, коли збираються народжувати, або хтось травмується", - сказав місцевий лікар Володимир Вітвіцький. Він і сам не може пояснити епідеміологам джерела здоров`я селян. Ну, є у дворі школи древній колодязь, де, за повір`ям, цілюща вода, та сосновий ліс поряд. "От і все, чим можемо похвалитися", - ділиться лікар. А епідеміолог Христина Гарапка вважає, що "це село практично в центрі Європи варте того, щоб внести у національну Книгу рекордів. Адже сто років тут ніхто не хворіє. Вивчивши і науково обгрунтувавши його досвід, можна перемогти смертоносні епідемії більш простими та ефективними методами. Може, і справді варто запровадити досвід Салашків в дитячих і шкільних закладах України та лікувати застуди витяжками з хвойних дерев, а не хімією ". Це зараз з`ясовують медики.

www.vestipuls.ru