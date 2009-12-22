10 правил здорового активного життя

Зі зростаючими темпами ожиріння і тривожного розповсюдження пасивного способу життя серед канадців актуальність контролю здоров`я ніколи ще не була такою важливою для країни. Експерти Канадської асоціації фізіотерапії закликають жителів країни в наступному році зробити значущі і довгострокові зміни в способі життя і особливо у фізичній активності. Для заохочення таких цілей фахівці склали 10 правил, які повинні допомогти підтримати здоров`я нації.

1. Рухайтеся - привчайтеся до вправ, які включають активність для поліпшення роботи серцево-судинної системи, зміцнення м`язів і кісткової тканини, позбавляють від стресу і підвищують фізичну витривалість.

2. Примушуйте ваших дітей рухатися - вони мають потребу в 90 хвилинах фізичної активності щодня. Щонайменше, 30 хвилин треба присвячувати вправам. Подавайте їм приклад і захоплюйтеся спортом - ожиріння є найбільш серйозною загрозою для здоров`я нинішніх дітей і молоді.

3. Грайте з дітьми в безпечних місцях і уникайте травм: всі види спорту і активних ігор, що несуть у собі ризик травми голови, повинні включати спеціальне захисне спорядження. Фізіологи радять розігрівати тіло легкої розминкою перед спортом, а потім охолоджувати м`язи, щоб уникнути розтягнень.

4. Сидіть прямо при роботі за комп`ютером, тримайте правильну поставу, робіть перерви і вставайте з крісла, щоб пройтися по офісу.

5. Будьте реалістичними при постановці цілей щодо зміни способу життя і схуднення: якщо ви очікуєте досягти хороших результатів занадто швидко, ви заздалегідь налаштовуєте себе на невдачу.

6. Починайте займатися фізичною активністю повільно й поступово: якщо ви давно не займалися зарядкою, надмірні навантаження можуть тільки нашкодити тілу.

7. Вибирайте той вид спорту, що приносить вам радість, тоді ви з більшою ймовірністю будете займатися ним довше і на регулярній основі.

8. Заручіться підтримкою сім`ї, друзів і лікуючого лікаря - вони дадуть вам додаткові стимули для досягнення успіхів.

9. Записуйте прогрес фізичних занять і відзначайте досягнення.

10. Робіть собі подарунки кожного разу, коли спортивна мета досягнута, тільки не винагороджуйте себе смачненьким, яке зведе «нанівець» всі ваші досягнення.

aksakal.info