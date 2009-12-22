Висівки пшениці ефективно знижують тиск

У Японії розроблений недорогий спосіб отримання з побічного продукту борошномельного виробництва - висівок пшениці - пептидів, що ефективно знижують кров`яний тиск. Важливе відкриття, як повідомляють токійські ЗМІ, належить 46-річному Йоіті Ногата, провідному науковому співробітникові центру досліджень у сфері сільського господарства регіону Кінкі.

Як стверджує вчений, йому вдалося знайти "досить недорогий спосіб отримання значної кількості пептидів з маси, яка утворюється зі змішаних з водою пшеничних висівок". Сам процес виділення цих корисних органічних речовин, що мають біологічну активність, "відбувається при температурі води до 40 градусів за Цельсієм". Необхідною умовою також є "підтримка певного рівня кислотності / pH3.2 /". За словами Ногати, при цьому стає можливим "виділити до шести видів пептидів, що швидко нормалізують тиск крові".

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