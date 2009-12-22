В Україні від переохолодження вже загинули 32 особи, повідомляє “5-й канал”.

Найбільше жертв морозів на Донеччині - 11 людей. На Волині та у Хмельницькій області - по четверо, на Луганщині - троє. По двоє осіб замерзло на Сумщині, Херсонщині та Черкащині. І по одній в Івано-Франківській, Кіровоградській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Загалом до медиків із обмороженням звернулося майже 700 осіб. Із них 465 перебувають у лікарнях.