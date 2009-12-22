У США відкликають вакцину проти грипу H1N1

Санофі-Пастер відкликає близько 800 000 доз моновалентної дитячої вакцини від грипу H1N1. Це пов`язано з тим, що рівень антигенів у вакцині виявився нижчим, ніж цього вимагає "Центр по Контролю за Захворюваністю США". Дана партія вакцини призначалася для дітей у віці від 6 до 35 місяців.

Разом з тим, повідомляється, що це невелике зменшення кількості антигенів навряд призведе до клінічно значущого скорочення імунної відповіді і тому немає необхідності в ревакцинації осіб, що одержали вакцину цих партій.

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