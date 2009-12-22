80 європейців стали жертвами холодів і снігопадів

Понад 80 осіб загинули через низькі температури і снігопади, що обрушилися на Європу, передає Бі-Бі-Сі.

13 осіб загинули в автомобільних аваріях на дорогах Австрії, Фінляндії і Німеччини, де температура впала до 33 градусів морозу за Цельсієм.

Згідно з прогнозами метеорологів, на північні регіони Європи насуваються ще сильніші снігопади. Практично на всьому континенті припинено повітряне, залізничне і транспортне сполучення.

У Парижі через сходження з рейок пасажирського потягу постраждали 36 осіб.

50 пасажирів отримали різні травми, коли ще один потяг врізався у загороду в хорватському місті Загреб.

Поліція Польщі закликала громадян не проходити повз бездомних і п`яних, оскільки температура в окремих районах країни знизилася до -20 градусів, і ненадання своєчасно допомоги може призвести до загибелі людей.

Смерть від обмороження також зафіксовано у Франції – там померли двоє бездомних.

Також через негоду у всій континентальній Європі порушено транспортне сполучення, закрито аеропорти, на дорогах багатьох європейських міст - багатокілометрові пробки.