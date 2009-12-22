Ротвейлер прокусив 5-річній дитині голову

У смт Котельва Полтавської області ротвейлер покусав п`ятирічну дитину.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС у Полтавській області.

За даними правоохоронців, постраждалий хлопчик зі своїм однолітком грав біля двору, коли сусідський собака породи «ротвейлер» зірвався з ланцюга і напав на дітей.

«Побачивши страшну картину, як собака рве дитину, дорослі поспішили на допомогу. За лічені хвилини приїхала «швидка». У хлопчика медики констатували рвані рани голови і обличчя. На даний час постраждалого прооперовано», - зазначили у ЦГЗ.