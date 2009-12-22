У житомирських школах подовжили карантин

У Житомирських школах через захворюваність на грип та ГРВІ продовжили карантин до 26 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Зазначається, що таке рішення прийняте напередодні міською надзвичайною протиепідемічною комісією.

Уточнюється, що у Житомирі на 51-му тижні року – 16-20 грудня - продовжується ріст захворюваності на ГРВІ/грип серед дорослого та дитячого населення міста, залишаються високими показники госпіталізації хворих в стаціонари міста з важким перебігом захворювання.

Загалом по Житомиру за останні 5 днів медики зареєстрували 2 тис. 831 випадок респіраторно-вірусних захворювань, в т. ч. 636 випадків грипу.

Зокрема, реєструється зростання захворюваності на ГРВІ, в порівнянні з періодом 50-го тижня, на 26%, на грип – в 1,8 раза.

Інтенсивний епідемічний показник за 5 днів перевищує пороговий на 15,9% і становить 104,1 на 10 тис. населення при пороговому для 51-го тижня 89,8.

Госпіталізовано в стаціонари міста 203 хворих з важким перебігом захворювання, в тому числі 123 дітей, 31 підліток, 49 дорослих .

Серед дітей зареєстровано 1563 випадків респіраторно-вірусних захворювань, в т.ч. 402 випадки грипу, ріст за тиждень на 1,4%. Зростання захворюваності має місце у дітей вікових груп: у віковій групі 0-2 роки - 348 випадків захворювань, ріст на 40,3%, діти дошкільного віку 3-6 років – 481 випадок, ріст на 26,9%.