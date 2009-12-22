Ранній секс призводить до розвитку раку

Початок статевого життя в юному віці може збільшити ризик захворювання на рак шийки матки, стверджують вчені. Результати відповідного дослідження опублікував British Journal of Cancer, повідомляє Бі-бі-сі.

Вчені спробували з`ясувати, чому в більш бідних жінок ризик захворювання вищий. Виявилося, що вони вступають у сексуальні відносини приблизно на чотири роки раніше, ніж їхні більш заможні ровесниці.

Раніше передбачалося, що така різниця спричинена меншим охопленням населення програмами скрінігу в більш бідних районах, однак відповідно до останнього дослідження, це - не найголовніший фактор.

Хоча різниця в ступені захворюваності на рак шийки матки між багатими та бідними спостерігається в усьому світі вже давно, причини її до цього часу не з’ясовані. Особливо тому, що ступінь зараження вірусом папіломи людини - інфекцією, що передається статевим шляхом і пов`язаної з більшістю випадків раку шийки матки, - приблизно однаковий в обох групах.

Дослідження проводилося Міжнародним агентством з дослідження ракових захворювань, в ньому взяли участь майже 20 тисяч жінок. Під час нього підтвердилося, що більш високий ступінь захворюваності на рак шийки матки не пов`язаний з більш високим рівнем зараження вірусом папіломи людини.

Однак з`ясувалося, що подвоєний ризик переважно пояснюється тим, що дівчата з більш бідних сімей вступають у сексуальні відносини в більш ранньому віці.

У якому віці у жінки народжується перша дитина - також має значення. Однак кількість статевих партнерів і куріння ніяк не впливають на ризик захворювання на рак шийки матки.

Як говорить керівник групи дослідників Сільвія Франчезі, результати дослідження стосуються не тільки дівчат зовсім юного віку. Ризик захворювання на рак шийки матки також вищий у жінок, у яких перший статевий акт був у 20, а не в 25 років.

"Відповідно до нашого дослідження, більш бідні жінки починають вести активне статеве життя приблизно на чотири роки раніше. Так що вони також, можливо, заражаються вірусом папіломи людини раніше, що дає вірусу більше часу спричинити наслідки, які можуть привести до розвитку раку."

Доктор Леслі Уокер, голова служби інформації Cancer Reserch UK - британської організації з дослідження раку - відзначає, що в ході дослідження були підняті дуже цікаві запитання.

"Хоча жінки можуть заразитися вірусом папіломи людини в будь-якому віці, інфекція в дуже юному віці може бути особливо небезпечна, оскільки у неї є час завдати шкоди, яка врешті-решт призводить до раку. Важливо те, що результати цього дослідження підтвердили необхідність вакцинації проти цього вірусу в школах до того віку, коли дівчата починають вести статеве життя, особливо в більш бідних районах ".

www.bbc.co.uk