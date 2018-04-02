Що робити, якщо у вас алергія на холод?

Багато людей навіть не підозрюють, що страждають на поліноз (алергію на холод), списуючи хворобливі симптоми на звичайну застуду...

Багато людей навіть не підозрюють, що страждають на поліноз (алергію на холод), списуючи хворобливі симптоми на звичайну застуду.

Тим часом, якщо кожного разу у морозний день у вас закладає ніс і сльозяться очі, починається кашель, є всі підстави запідозрити, що це саме алергічна реакція на низьку температуру.

Ще частіше алергія на холод проявляється як кропив`янка. У хворого при мінусовій температурі починають свербіти спочатку відкриті ділянки шкіри (обличчя, руки, вуха, слизова губ), а згодом і інші частини тіла, з`являються набряк і щільні висипання рожевого або білястого кольору.

Звичайно, організм може і просто так відреагувати на різку зміну температури. Але якщо почервоніння і свербіння не проходять через 20-30 хвилин і неприємні відчуття зберігаються не менш як 48 годин, швидше за все, це саме холодова алергія.

Більш того, вона може проявлятися не тільки від морозу, але й від сильного вітру, при контакті з холодною водою, під впливом кондиціонера, на протягах, у сиру погоду, при переході з холодного приміщення в тепле, якщо ви в літній день після спекотного сонця переміщаєтеся в тінь або вийшли після купання з води. Алергічна реакція може настати, навіть якщо ви випили щось холодне або з`їли морозиво (набрякають і сверблять губи).

А лікарі не вірили

Природа такої незвичайної реакції організму на холод досі остаточно не ясна. Довгий час медики навіть не хотіли визнавати саме поняття "холодова алергія". Адже дійсно, алергену як такого немає. Є лише фізичний фактор - холод, який провокує хворобливу реакцію організму. Тому поліноз в підсумку віднесли до групи псевдоалергій.

Страждає алергією на холод достатньо велика кількість людей, найчастіше жінки (у 70% випадків). З`ясовано навіть критичний вік перших проявыв цієї підступної хвороби - 25-30 років.

Зазвичай полінозу передують:

інфекційні захворювання;

захворювання шлунково-кишкового тракту;

захворювання жовчовивідних шляхів;

захворювання печінки або підшлункової залози;

інтоксикації;

стреси.

Прояви алергії на холод можуть бути також спровоковані генетичною схильністю, прийомом антибіотиків, гельмінтами, постійними вогнищами інфекцій (карієс, хронічний тонзиліт і т.д.).

Алергія буває різна

Кропивниця - найпоширеніший і найпростіший різновид холодової алергії. Найчастіше страждають обличчя, кисті і стопи, підколінні ділянки та внутрішня поверхня стегон. Особливі неприємності доставляє сирий холод.

Що ж нам робити, якщо холодні зими - неминуче умова проживання?

Тепло - головний порятунок. Якщо промокли, обов`язково переодягніться, але врахуйте, що вовняні та синтетичні тканини підсилюють прояви алергії, одяг, який безпосередньо прилягає до шкіри, в ідеалі повинен бути бавовняним або лляним.

Допоможуть також гарячий чай або кава.

Як правило, не уникнути і антигістамінних препаратів.

Перед виходом на вулицю накладайте на обличчя і руки тонкий шар будь-якого жирного крему - він частково захистить шкіру від впливу холоду. Крім кропив`янки поліноз може проявлятися й у більш складних формах:

Холодовий дерматит - почервоніння, лущення та свербіж шкіри, у важких випадках її великий набряк. Для його подолання треба прийняти ті ж заходи, що при кропивниці.

Псевдоалергійна холодова нежить (риніт) виснажує людину нескінченним чханням, закладеністю або, навпаки, рідкими виділеннями з носа. Краплі, звичайно, на перших порах допомагають, але при частому застосуванні виникає не просто звикання, а негативний вплив на слизову. Цілий день в теплі не просидиш. Виходить, залишаються точковий масаж і тепле укриття.

Холодовий хейліт проявляється набряками і запаленням тканини губ, вони стають сухими, покриваються дрібними лусочками, іноді навіть виразками. Попередити ці прояви простіше, ніж вилікувати. Перед виходом на холод обов`язково змащуйте губи гігієнічною помадою.

Псевдоалергійний кон`юнктивіт викликає рясну сльозотечу і паління в очах на морозі. Вони червоніють, сверблять, а в теплому приміщенні симптоми зникають. У момент загострення доведеться відмовитися від макіяжу і контактних лінз. А ось сонцезахисні окуляри знадобляться.

Холодова мігрень може виникнути через раптовий спазм судин головного мозку під час морозів. Алергія на холод проявляється сильним головним болем, може знизитися артеріальний тиск. Іноді холодова мігрень переходить в невралгію трійчастого нерва. Тому не ризикуйте, обов`язково носіть в мороз шапку.

Холодовий радикуліт виникає через запалення корінців, спровоковане холодом. Тим, хто піддається цьому недугу, слід завжди ретельно утеплятися. Але якщо все ж таки перемерзли, треба терміново прийняти теплу ванну і розтерти поперек зігріваючою маззю.

Холодова астма - одне з найважчих проявів. Вона виражається в нападах задухи на морозі. Якщо ці явища в теплі тут же не проходять, без лікаря-пульмонолога не обійтися. На вулиці прикривайте рот і ніс шарфом або рукавицею. Дихайте тільки через ніс - ні в якому разі ротом!

Зміцнюйте імунітет, загартовуйтеся, постарайтеся трохи менше перебувати на вулиці. Не перемерзайте. У раціон харчування необхідно ввести продукти, багаті жирними кислотами: жирні сорти риби, рослинні олії, насіння.

Так як алергія на холод часто виникає на тлі хронічних захворювань і стресів, то варто їх виявити і пролікувати, природно, тільки звернувшись до лікаря.

Тест

Щоб дізнатися, чи схильні ви до полінозу, покладіть невеликий шматочок льоду на шкіру зап`ястя і потримайте його 20 хвилин. Якщо в момент охолодження або в процесі зігрівання на шкірі з`явилися свербіж і висип, значить, ви схильні до алергії на холод.

До речі, треба мати на увазі, що вона, як і інші види алергії, за відсутності цілеспрямованого лікування в подальшому виявляється все частіше.

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