На Харківщині згоріла сільська лікарня

Внаслідок пожежі, яка виникла в будівлі лікарні сімейної медицини в селі Чорне Великобурлуцького району, що за 25 км від райцентру, згоріла єдина в цьому населеному пункті лікарня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, лікарня обігрівалась за допомогою кочегарки, де чергувала жінка. Вийшовши набрати паливо (лушпиння від зерна соняшнику) кочегар побачила, що з-під даху будівлі виривається полум’я, і негайно викликала рятувальників.

В приміщені лікарні нікого не було, на той час там провадився ремонт та було лише 3 робітники, які тут же покинули приміщення лікарні. Пожежа тривала близько 8 годин.

За попередніми даними, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Збитки завдані вогнем встановлюються.