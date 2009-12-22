Погода на Новий рік

Як заявили "народні синоптики" у останні числа грудня потеплішає. Тож на Новий рік Україна ризикує залишитися без снігу. В дуже теплому початку зими синоптики, екологи та народні провісники погоди звинувачують глобальне потепління. Так, директор Гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив: "За останні 20 років в Україні зимова температура підвищилася на 2 ° С. Це пов`язано з загальною зміною клімату на планеті. І якщо приблизно 50 років тому взимку у нас дулі потоки з Арктики, то зараз усе більше західні з теплим атлантичним повітрям. У ці дні відхилення від норми - 8-10 ° C.

Зараз середня температура по Україні +5-9 ° C, а має бути -1-2 ° C на півночі країни, +3-4 ° С на півдні, а в центрі - 0 1 ° С. Думаю, Новий рік зі снігом нам не загрожує". Синоптики стверджують, що в погодної аномалії є як мінуси, так і плюси: "Для енергетичної сфери це добре - є можливість економити на опаленні, - каже Микола Кульбіда. - Озимі культури, поки тепло, дорозвиваються. А для людей, звичайно, це погано, адже наш організм до такої погоди не звик, для нього це стрес. Плюс тепла сира погода - гарні умови для поширення грипу та інших вірусів".

Екологи стверджують, що через зміну клімату частішають катаклізми: "Повені в Карпатах, брак питної води на сході і півдні України через випаровування річок", - перераховує наслідки глобального потепління для України координатор програми зі зміни клімату Національного екоцентру Христина Рудницька. За її словами, така зима для наших широт ненормальна. "Це наслідок глобального потепління, - стверджує Рудницька.

- Через парникового ефекту в атмосфері порушено розподіл вологи та температури на Землі. Це приводить до різких похолодання і потепління". Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив перенесення робочих днів у 2010 році, що передбачає введення десяти вихідних із 1 по 10 січня. Про це йдеться в розпорядженні №1412-р від 26 листопада. Таким чином - на початку року для працівників із п`ятиденним робочим тижнем буде встановлено десять вихідних - із 1 по 10 січня 2010 року.

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