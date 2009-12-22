У Луцьку відбудеться марафон «Незрячій дитині - тактильну книгу»

У Луцьку з 25 грудня по 19 січня триватиме марафон «Незрячій дитині - тактильну книгу». Ініціаторами виступила Волинська обласна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації інвалідів з вадами зору «Генерація успішної дії».

Як повідомили організатори марафону, мета проекту - видання художньої літератури рельєфно-крапковим шрифтом (Брайля), а саме книг Джоан РОУЛІНГ про Гаррі Поттера. В рамках проекту заплановане розповсюдження листівок серед громадськості міста із закликом сприяти виданню книг рельєфно-крапковим шрифтом та трансляцією роликів соціальної реклами на місцевих радіо, телебаченні та публікаціями у пресі. У січні планується проведення різдвяної акції (вертепу), в якому буде брати участь молодь з вадами зору та волонтери. За час Різдвяних свят учасники акції завітають у сім’ї до незрячих дітей та відвідають зі сценічними дійствами державні установи та приватні структури для збору коштів. Завершиться проект проведенням підсумкової прес-конференції, на якій буде презентовано результати марафону. Зібрані кошти буде перераховано на рахунок видавництва для видання книг про Гаррі Поттера рельєфно-крапковим шрифтом.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні є 5 шкіл-інтернатів для незрячих дітей, в яких навчається понад 1000 дітей. Крім того, майже в кожній області України є школи для дітей з вадами зору, в яких навчаються і незрячі діти, що у навчанні користуються шрифтом Брайля. Залишається певна кількість дітей, що навчається за індивідуальним планом (вдома). Загалом кількість учнів з вадами зору становить близько 5 тисяч. Українські школи для незрячих дітей забезпечені частиною підручників, але художня література майже відсутня. Діти читають літературу, яка була видана ще за часів Радянського Союзу. А тому основною проблемою є обмеження доступу незрячих дітей до інформації, через відсутність художньої літератури рельєфно-крапковим шрифтом, яким користуються незрячі.