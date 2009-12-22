Кіровоградщина: грип А/H1N1 лабораторно підтверджено у 7 хворих

В Кіровоградській області із загальної кількості хворих на грип та ГРВІ наявність каліфорнійського грипу А/H1N1 лабораторно підтверджено у 7 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської облдержадміністрації з посиланням на інформацію головного санітарного лікаря області Федора ЧОРНОГО.

За його словами, в області з початку епідемії (29 жовтня 2009 року) захворіли на грип та гострі респіраторні захворювання 56 тис. осіб, з них госпіталізовано – 4,2 тис. хворих, пролікувалися – 3 тис. 131, померли - 11 осіб. Лабораторними дослідженнями встановлено 5 випадків смерті від каліфорнійського грипу.

«Щодоби в області реєструється більше трьох тисяч хворих - 2 тис. дорослих та більше тисячі дітей. Питому вагу загальної кількості хворих складають діти”, - повідомив Ф.ЧОРНИЙ.

На сьогодні карантин запроваджено в 472-ти школах Кіровоградщини із 548.