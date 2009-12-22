Харківщина наблизилась до епідемпорогу

За рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип Харківська область впритул наблизилася до епідеміологічного порогу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров`я Олександра ГАЛАЦАНА.

За його даними, минулого тижня з ознаками ГРВІ до медичних установ області звернулося понад 32 тисячі осіб зі 120 тисяч, які захворіли, починаючи з 30 жовтня.

«Станом на 21 грудня на лікарняних ліжках знаходиться 1600 пацієнтів проти 1000 минулого понеділка. Ми підійшли впритул до епідпорогу. Епідпоріг перевищений в 19 районах області та в двох містах, але в цілому по області ми поки стоїмо на рубежі», - повідомив О.ГАЛАЦАН.

Разом з тим, він прогнозує стабілізацію ситуації після початку зимових канікул у школах. «Гадаю, до канікул у нас зменшиться показник захворюваності, і завдяки канікулам ситуація в області в цілому буде достатньо стабільною», - зазначив О.ГАЛАЦАН.

Він додав, що «установи охорони здоров`я медикаментами забезпечені, пацієнти, які потребують госпіталізації, отримують необхідний рівень і обсяг лікування. Ситуація контролюється».