Закарпаття: вдало провели першу операцію на відкритому серці

16:20, 22 грудня 2009
Країна
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Аортокоронарне шунтування

У Закарпатті провели першу в області операцію на відкритому серці – аортокоронарне шунтування. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар Закарпатського обласного кардіодиспансеру Роман СОСКИДА.

З його слів, першу в історії Закарпаття операцію на відкритому серці – вживлення трьох шунтів - провели вчора, 21 грудня, після обіду, проте не зважувалися говорити про її результати, поки прооперований не прийде до свідомості.

Операція унікальна тим, що проводили її на робочому серці, і подібні оперативні втручання вважаються вищим пілотажем у світі.

Проводили операцію закарпатські кардіохірурги за допомогою спеціалістів кардіохірургічного відділення Інституту Шалімова з Києва.

«На щастя, операція була вдалою, і це величезне досягнення для нашого кардіодиспансеру. Бо фактично донедавна ми могли надавати лише консервативну допомогу, а зараз, зі створенням кардіохірургічного відділення, можемо тут, в Ужгороді, проводити операції на відкритому серці. Це будуть, у першу чергу, такі операції як аортокоронарне шунтування та вживлення серцевих клапанів», - повідомив головний лікар кардіодиспансеру.

Р.СОСКИДА також додав, що на кілька перших операцій закарпатська кардіохірургія забезпечена всіма витратними матеріалами, це означає, що перші операції для пацієнтів будуть безкоштовними.

Загалом операція з арортокоронарного шунтування чи заміни сердечних клапанів обходитиметься в 50-60 тисяч гривень. За кордоном вартість такої операції починається від 10 тисяч доларів США.

Р.СОСКИДА також уточнив, що до кінця поточного тижня в Закарпатському кардіодиспансері планують провести три операцій на відкритому серці.

На сьогодні кількість закарпатців, які потребують подібних оперативних втручань, перевищує дві сотні.

 

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