Шкірка граната лікує інфекції

Англійські вчені з Університету Кінгстона знайшли в шкірці граната властивості для лікування стійкого до антибіотиків стафілококу та інших поширених інфекцій. Було встановлено, що при поєданні з двома іншими натуральними продуктами - солями металів і вітаміном С, - ефективність компонентів з граната проти інфекцій значно зросла. Медики розробили мазь з такого складу, яка, за їхніми словами, здатна успішно атакувати спектр лікарсько стійких мікробів.

Лабораторні тестування проводилися з використанням таких шкідливих мікроорганізмів, як метіцилін-стійкий золотавий стафілокок. Такий вид стафілокока є важливим патогеном і агентом, що провокує розвиток інфекційної хвороби, з якою важко боротися через стійкість бактерій до антибіотиків. Останнім часом дедалі частіше медики ідентифікують інфекції, які мутують у бік лікарської стійкості. Без будь-яких явних побічних ефектів мазь на основі витяжки з граната найбільш ефективно і швидко допомагала впоратися з бактеріями.

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