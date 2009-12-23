У день по яблуку - і лікар не потрібен!

Англійці упевнені у цьому на все сто, навіть прислів`я склали. А ми і не сперечаємося! Нам від цього фрукта теж добре (тим більше у такий урожайний рік на яблука).

У яблуках є майже всі водорозчинні вітаміни (найбільш важливі - С, В6, і Р), а також мінерали і мікроелементи (калія дуже багато). З вуглеводів переважає фруктоза, тому, не робіть дурниці, відмовляючи собі в задоволенні ум`яти кілограмчик - не станете товщим! А ще яблучко - природне джерело пектинів, які служать своєрідною «мітлою» для організму. Вони виводять все найшкідливіше, одночасно лікують і підтримують імунітет.

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