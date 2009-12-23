Ці рецепти врятують від застуди

Медовий бальзам

Беремо 500 г товчених волоських горіхів, 300 г меду, 100 г соку алое, додаємо сік 4 лимонів і склянку горілки. Перемішуємо і приймаємо по столовій ложці двічі на день за півгодини до їди тижні три.

Глінтвейн

Сухе червоне вино (750 мл) нагріваємо до 70 - 80 градусів. Додаємо 2 - 3 гвоздики, корицю на смак, сік 1 лимона, 100 г цукру. Все змішуємо, доводимо до кипіння, але не кип`ятимо! Даємо настоятися 2 - 3 хвилини. І можна пити, точніше - лікуватися!

Імунітету, зміцнюйся!

Чи знаєте ви, без чого не може бути сильного імунітету?! Без каротину! Синтезується він з вітамінів А і Е. Вітаміни А і Е - кращі захисники клітин шишковидної залози (одного з найважливіших органів імунної системи). Чим вища їхня концентрація, тим успішніше цей орган бореться із шкідливими мікроорганізмами.

Селезінка теж виробляє захисні тільця і має бути захищена такими антиокислювачами, як вітаміни А, С і Е.

Регулярне вживання томатного соку підвищує концентрацію каротину у всіх клітинах організму. Що стосується вітаміну Е, то його дефіцит у організмі легко подолати, якщо щодня приймати по столовій ложці олії (у чистому вигляді або в салатах). Додатково потрібно багато свіжих фруктів (вітамін С). Інші не менш важливі біоречовини для імунної системи - цинк (у неочищеному зерні, пивних дріжджах) і селен (у неочищеному зерні, червоному м`ясі, часнику).

www.kp.ru