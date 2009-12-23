Як правильно вибрати червону ікру?

Червона риба і червона ікра - улюблені ласощі, без яких святковому столу ніяк не обійтися. Якщо в радянські часи все це було дефіцитом, то сьогодні ці делікатеси можна купити практично в будь-якому рибному кіоску, правда, часто без гарантії якості. Як же вберегтися від купівлі недоброякісної та контрафактної продукції?

Ціна - не показник

Цього року ціна на баночку червоної ікри може бути нижчою, ніж за кілограм сосисок. Здавалося б, стільки коштувати делікатес не повинен, але рибалки-далекосхідники виловили величезну кількість лососевих риб - 500 тисяч тонн. Правда, цей рекордний улов для Росії - благо неоднозначне. Все це багатство, як звичайно, кудись поділося - чи то зависло на складах у Владивостоці, чи скуплено про запас оптовиками, чи продано за кордон. Але, якщо дешевої горбуші покупці в багатьох районах Росії так і не побачили, то дешева ікра сьогодні трапляється повсюдно.

На жаль, з однієї тільки ціни сьогодні не визначиш - гарна червона ікра чи ні. Можна недорого купити якісну ікру, а можна і задорого придбати щось непотрібне. Місце придбання ікри також відіграє важливу роль.

Що таке хороша червона ікра

Так як же все-таки вибрати добру ікру? Де краще за все її придбати, щоб бути впевненим в якості? Для початку потрібно запам`ятати кілька простих правил.

• Гарна червона ікра завжди розсипчаста, одна ікринка схожа на іншу, має правильну форму і гарний колір. До речі, найпопулярніша у нас в Росії, ікра горбуші має яскраво-помаранчевий колір і дрібні зерна. Ікра кети - оранжево-червоний колір і найбільші ікринки, а ікра нерки - невеликі насичено-червоні зерна.

• Хороша червона ікра упаковується переважно у скляні банки. Тому що ті, хто в ній розбирається, знають - вигляд ікри розповість багато про що. У банці не повинно бути занадто багато рідини, але також і ознак сухості ікри. Не допустимий мутний осад і наявність луснутих ікринок. Вірними ознаками того, що ікра була приготовлена без дотримання технологічних норм, є її кашкоподібна консистенція, тьмяний колір і в`ялість.

• Хороша червона ікра на смак не повинна гірчити, пахнути соняшниковою олією або прогірклим жиром - це також ознаки порушення технології виробництва та зберігання. Пересолена ікра може свідчити про її вторинну переробку.

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