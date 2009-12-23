У Польщі від переохолодження померла 13-річна дівчинка

У Швєнтокжиському воєводстві Польщі 13-річна дівчинка померла від переохолодження організму.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними поліції, тіло дівчинки знайшли у декількох сотнях метрів від її дому, де вона, швидше за все, з подругою розпивала алкоголь. При цьому подруга повернулася додому на ніч.

За останніми даними, з початку грудня у Польщі від переохолодження померло 82 людини.