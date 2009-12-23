Розроблено безпечний метод визначення статі дитини

Учені з Нідерландів розробили метод визначення статі плода на ранніх термінах вагітності. Звіт про роботу дослідників з Університету Амстердама (University of Amsterdam) під керівництвом Петера Шеффера (Peter Scheffer) буде опублікований у січневому випуску журналу "Obstetrics and Gynecology".

За період з 2003 по 2009 рік у дослідженні взяла участь 201 вагітна мешканка Нідерландів. Вченим вдалося провести аналізи у 189 жінок, у всіх випадках результати досліджень виявилися вірними і були готові через 2-4 дні.

Однією з переваг нового методу є те, що стать дитини визначається за зразками крові батька й матері вже на п`ятому тижні вагітності. Вчені виділяли ДНК з крові вагітних, а потім аналізували її на наявність генів Y-хромосоми: SRY, який відповідає за розвиток насінників, і гена DYS-14, який також визначає чоловічу стать дитини.

За словами Шеффера, новий метод дозволить уникнути ускладнень, пов`язаних з використанням традиційних способів визначення статі дитини (амніоцентез та аналіз ворсин хоріона), які є травматичними для матері, так як вимагають пункції плодового міхура.

Шеффер також відзначив, що більш раннє визначення статі дитини дозволить, в разі необхідності, додаткові провести дослідження для виявлення спадкових патологій, пов`язаних зі статевими хромосомами.

medportal.ru