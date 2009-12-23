НП під Києвом: троє людей задихнулися, немовля госпіталізоване
12:39, 23 грудня 2009Країна
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Триває розслідування
У вівторок о 13.00 у селі Мощун Києво-Святошинського району у приватному будинку садового товариства „Пуща Водиця” були виявлені тіла трьох людей, які через порушення правил експлуатації пічного опалення отруїлися чадним газом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, дитину 2009 року народження у тяжкому стані госпіталізовано.
Правоохоронні органи проводять розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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