Врятуйте дитину!!!

У 5-річного Кирила Тернавського з Луганська – рецидив нейробластоми.

Під час лікування хлопчика заразили гепатитом. Щоб продовжити боротьбу з онкохворобою, Кирилу необхідно пройти лікування від гепатиту. Для цього потрібні великі кошти –50 000 гривень щомісяця.

Курс лікування при гепатиті – щонайменше півроку. Допоможіть Кирилу вижити!!!

Телефон мами, Віталіни - 066 168 67 48

Реквізити для надання допомоги: