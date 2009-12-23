Врятуйте дитину!!!
У 5-річного Кирила – рецидив нейробластоми
У 5-річного Кирила Тернавського з Луганська – рецидив нейробластоми.
Під час лікування хлопчика заразили гепатитом. Щоб продовжити боротьбу з онкохворобою, Кирилу необхідно пройти лікування від гепатиту. Для цього потрібні великі кошти –50 000 гривень щомісяця.
Курс лікування при гепатиті – щонайменше півроку. Допоможіть Кирилу вижити!!!
Телефон мами, Віталіни - 066 168 67 48
Реквізити для надання допомоги:
Поповнення через відділення Приватбанку № карти 4405885012912553 Поповнення через інші банки № рахунку 29244825509100 МФО 305299 ОКПО 14360570 Отримувач: КБ Приватбанк Призначення: Безкорислива фінансова допомога на лікування сина, для поповнення карти № 4405885012912553, Тернавська Віталіна Анатоліївна, ИНН код 2985409464
Поповнення через інші банки № рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570
Отримувач: КБ Приватбанк
Призначення: Безкорислива фінансова допомога на лікування сина, для поповнення карти № 4405885012912553, Тернавська Віталіна Анатоліївна, ИНН код 2985409464