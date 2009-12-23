Врятуйте дитину!!!

12:45, 23 грудня 2009
Країна
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У 5-річного Кирила – рецидив нейробластоми

У 5-річного Кирила Тернавського з Луганська – рецидив нейробластоми. 

Під час лікування хлопчика заразили гепатитом. Щоб продовжити боротьбу з онкохворобою, Кирилу необхідно пройти лікування від гепатиту. Для цього потрібні великі кошти –50 000 гривень щомісяця.

Курс лікування при гепатиті – щонайменше півроку. Допоможіть Кирилу вижити!!! 

Телефон мами, Віталіни - 066 168 67 48

Реквізити для надання допомоги:

Поповнення через відділення Приватбанку № карти 4405885012912553

Поповнення через інші банки № рахунку 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

Отримувач: КБ Приватбанк

Призначення: Безкорислива фінансова допомога на лікування сина, для поповнення  карти № 4405885012912553, Тернавська Віталіна Анатоліївна, ИНН код 2985409464

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