У Полтаві карантин у школах подовжили до 26 грудня

У Полтаві у зв`язку з високим рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, згідно з розпорядженням мера Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО, заняття у школах призупинені до 26 грудня включно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.

За даними прес-служби, на даний час показник захворюваності на грип і ГРВІ становить 207,9 на 10 тисяч населення серед дорослих. Епідпоріг перевищений більш ніж утричі.

У 4,4 разу вищий за епідпоріг рівень захворюваності серед школярів.

Нагадаємо, школи Полтави 15 грудня закрили на карантин через високий рівень захворюваності дітей на грип і ГРВІ. 23 грудня учні мали повернутися за парти.