У Полтаві карантин у школах подовжили до 26 грудня
12:50, 23 грудня 2009Країна
0
Епідпоріг перевищений утричі
У Полтаві у зв`язку з високим рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, згідно з розпорядженням мера Полтави Андрія МАТКОВСЬКОГО, заняття у школах призупинені до 26 грудня включно.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Полтавської міськради.
За даними прес-служби, на даний час показник захворюваності на грип і ГРВІ становить 207,9 на 10 тисяч населення серед дорослих. Епідпоріг перевищений більш ніж утричі.
У 4,4 разу вищий за епідпоріг рівень захворюваності серед школярів.
Нагадаємо, школи Полтави 15 грудня закрили на карантин через високий рівень захворюваності дітей на грип і ГРВІ. 23 грудня учні мали повернутися за парти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter